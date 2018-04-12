Мокрый снег и дождь ожидаются в четверг, 12 апреля, в Удмуртии

Опубликована: 11 Апреля 2018 г. 18:23



фото: oktvesti.ru фото: oktvesti.ru

Ближайшей ночью прогнозируются небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха понизится до -3... -8°С.Завтра днем мокрый снег и дождь. Ветер будет дуть северо-западный, 6-11 м/с. Столбики термометров днем покажут +3...+8°С. Атмосферное давление 751 мм рт.ст, влажность 57 %.