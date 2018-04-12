Восстановлено авиасообщение между Россией и Египтом

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: tjournal.ru фото: tjournal.ru

Борт SU400 направился в Египет в 21:05 мск. В пресс-службе авиакомпании журналистам РИА Новости сообщили, что на нем летят около 120 пассажиров. В свою очередь, египетский авиаперевозчик EgyptAir запланировал первый рейс в Москву на 12 апреля.Авиасообщение между странами прервали осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности. Так, в 2016 году Россия отправила в арабскую страну несколько групп экспертов для аудита аэропортов. В мае 2017 года стало известно, что Каир выполнил почти все требования Москвы.