Двое ижевчан вскрыли квартиру знакомого и выпили весь его алкоголь

Опубликована: Сегодня 09:33

фото: alpansk.ru
До одного года исправительных работ могут получить двое жителей Ижевска за незаконное проникновение в жилище. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Двое мужчин во время употребления спиртных напитков начали подозревать общего знакомого в краже у одного из них телефона, и решили наведаться к нему. Дверь квартиры им никто не открыл, и тогда обвиняемые предположили, что знакомый находится дома и не желает впускать их в квартиру.

Мужчины во что бы то ни стало решили попасть внутрь: они принесли из дома шлифовальную машину, с помощью которой срезали замки на входной двери. Никого не обнаружив в квартире, они употребили там алкоголь, который нашли, и ушли, оставив дверь открытой.


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