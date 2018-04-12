Двое ижевчан вскрыли квартиру знакомого и выпили весь его алкоголь

Опубликована: Сегодня 09:33



фото: alpansk.ru фото: alpansk.ru

Двое мужчин во время употребления спиртных напитков начали подозревать общего знакомого в краже у одного из них телефона, и решили наведаться к нему. Дверь квартиры им никто не открыл, и тогда обвиняемые предположили, что знакомый находится дома и не желает впускать их в квартиру.Мужчины во что бы то ни стало решили попасть внутрь: они принесли из дома шлифовальную машину, с помощью которой срезали замки на входной двери. Никого не обнаружив в квартире, они употребили там алкоголь, который нашли, и ушли, оставив дверь открытой.