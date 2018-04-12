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Ижевчанин задержал жителя Москвы, копавшегося в его автомобиле
Опубликована: Сегодня 10:47 Житель Москвы пытался украсть из автомобиля ижевчанина деньги, за что был задержан и заключен под стражу. А задержал злоумышленника не вовремя появившийся хозяин иномарки.
В полицию обратился дежурный военной комендатуры и сообщил, что из его машины пытались похитить деньги. Он рассказал, как приехал с женой домой и припарковал автомобиль у одного из домов по ул. 50 лет Пионерии. Поставив иномарку на сигнализацию, они с супругой ненадолго зашли в квартиру.
Вернувшись к автомобилю, мужчина увидел в салоне машины постороннего, который тут же попытался скрыться. Но потерпевший догнал мужчину и удерживал его до прибытия сотрудников полиции.
Выяснилось, что 51-летний ранее судимый житель Москвы с помощью брелока отключил сигнализацию и проник внутрь автомобиля, где пытался похитить из женской сумки 3500 рублей.
Оперативники также установили, что задержанный находился в Федеральном розыске за Управлением МВД России по г. Чебоксары по подозрению в совершении аналогичной кражи.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.