Ижевчанин задержал жителя Москвы, копавшегося в его автомобиле

Опубликована: Сегодня 10:47

фото: misanec.ru
Житель Москвы пытался украсть из автомобиля ижевчанина деньги, за что был задержан и заключен под стражу. А задержал злоумышленника не вовремя появившийся хозяин иномарки.

В полицию обратился дежурный военной комендатуры и сообщил, что из его машины пытались похитить деньги. Он рассказал, как приехал с женой домой и припарковал автомобиль у одного из домов по ул. 50 лет Пионерии. Поставив иномарку на сигнализацию, они с супругой ненадолго зашли в квартиру.

Вернувшись к автомобилю, мужчина увидел в салоне машины постороннего, который тут же попытался скрыться. Но потерпевший догнал мужчину и удерживал его до прибытия сотрудников полиции.

Выяснилось, что 51-летний ранее судимый житель Москвы с помощью брелока отключил сигнализацию и проник внутрь автомобиля, где пытался похитить из женской сумки 3500 рублей.

Оперативники также установили, что задержанный находился в Федеральном розыске за Управлением МВД России по г. Чебоксары по подозрению в совершении аналогичной кражи.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.


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