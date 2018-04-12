В Удмуртии водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Опубликована: Сегодня 11:55

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Удмуртии водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Произошел инцидент в селе Селты в среду, 11 апреля, около 15 часов, напротив дома №7 ул. Маяковского.

Водитель «Митсубиши», мужчина, 1974 года рождения, сбил пешехода - молодого человека, 1995 года рождения. Последний в результате ДТП получил телесные повреждения.

В Госавтоинспекции отметили, что водитель иномарки с места ДТП скрылся, и был установлен и задержан в ходе розыскных мероприятий. Кроме того выяснилось, что мужчина управлял автомобилем с признаками опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.



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