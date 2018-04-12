Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска

Опубликована: Сегодня 13:03

фото: guide-apple.ru
Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать мессенджер Telegram, в случае если иск ведомства будет удовлетворён. Как пишет RT, об этом заявила представитель РКН в Таганском суде Москвы.

«Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности, которой Telegram по закону обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей, привлечена к процессу в качестве заинтересованного лица.

Таганский суд Москвы начнёт рассматривать иск по существу в пятницу, 13 апреля. 12 апреля прошёл этап досудебной подготовки.

Напомним, представители мессенджера вопреки решению Верховного суда России не исполняют приказ ФСБ о предоставлении силовикам ключей для расшифровки переписок пользователей.
Загрузка...
Теги
Удмуртия Украина Москва бизнес животные религия бюджет убийство выставка правительство видео дети розыск Владимир Путин долг армия школа Россия МЧС инвалид фестиваль оружие Госсовет УР Ува футбол рейтинг транспорт музыка терроризм ветеран звезда Ижевск безопасность зоопарк Балезино Малая Пурга пенсия США дороги природа наркотики творчество алкоголь траур конкурс Глазов СМИ прокуратура преступление праздник пристав вода медицина полиция Интернет ГЖД семья погода физкультура туризм молодежь депутат хоккей самолет Дмитрий Медведев Завьялово строительство здоровье СКП мода ремонт Сарапул Воткинск спортсмен штраф ГИБДД занятость телевидение Новый год/Рождество образование Можга Александр Волков пожар выборы суд Игра промышленность Ижавто ЖКХ лес свадьба МВД Голливуд банк финансы ИжГТУ ДТП технологии кино торговля
Все теги
Яндекс.Погода