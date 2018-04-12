Имя нового прокурора Удмуртии озвучат на внеочередной сессии Госсовета

Опубликована: Сегодня 14:08

фото: udmurt.ru
Вопрос о назначении нового главного прокурора Удмуртии рассмотрят на внеочередной сессии Госсовета, которая состоится 18 апреля Как пишет ИА «Сусанин», об этом стало известно во время заседания президиума регионального парламента в четверг, 12 апреля.

По словам спикера Госсовета Алексея Прасолова, новым прокурором региона может стать Артем Николаев. В настоящее время Сергей Панов надзорным ведомством руководит Сергей Панов, который занимает эту должность с марта 2008 года.

Панов Сергей Валентинович, родился в 1958 году в Пермской области. Государственный советник юстиции 2 класса. Образование: высшее юридическое. Профессиональная карьера: после окончания Свердловского юридического института в 1983 году на следственной и прокурорской работе в органах прокуратуры Удмуртской Республики занимал должности: стажер, старший следователь, заместитель прокурора, прокурор г. Сарапула, заместитель, первый заместитель прокурора Удмуртской Республики, с ноября 2003 года по март 2008 года прокурор Томской области. С 25 марта 2008 года и по настоящее время — прокурор Удмуртской Республики.

Николаев Артем Юрьевич, родился 4 августа 1966 года в Казани. Государственный советник юстиции 3 класса. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета. В органах прокуратуры с 1990 года. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Вахитовского района, помощником прокурора Казани, заместителем прокурора Авиастроительного района, первым заместителем прокурора Казани, Зеленодольским городским прокурором. С 2005 года занимал должность первого заместителя прокурора Республики Татарстан. В прокуратуре республики курировал вопросы уголовно-судебного управления, отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, совершенствования физкультурно-спортивного воспитания, осуществлял руководство аттестационной комиссией. С 2017 года - заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора.


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