Пьяная ижевчанка-водитель попалась сотрудникам ГИБДД при проверке перевозки детей

Опубликована: Сегодня 15:15

фото: скриншот видео
В Ижевске сотрудники Госавтоинспекции проводят очередные проверки соблюдения правил перевозки детей в транспортных средствах. Только за первые два часа профилактического мероприятия выявлено 7 нарушений правил перевозки детей, но выявлялись и другие нарушения ПДД.

Так, 29-летняя ижевчанка перевозила ребенка с использованием автокресла, однако находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения женщина прошла на месте, результат – 0,26 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении: управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наказание в виде штрафа в размере 30 тыс рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Кроме того, при себе у автоледи не было водительского удостоверения, а полис ОСАГО был просрочен. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.


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