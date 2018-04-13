Пьяная ижевчанка-водитель попалась сотрудникам ГИБДД при проверке перевозки детей

Опубликована: Сегодня 15:15



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Так, 29-летняя ижевчанка перевозила ребенка с использованием автокресла, однако находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения женщина прошла на месте, результат – 0,26 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.В отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении: управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наказание в виде штрафа в размере 30 тыс рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Кроме того, при себе у автоледи не было водительского удостоверения, а полис ОСАГО был просрочен. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.