В Сарапуле житель Татарстана предложил полицейским взятку

Опубликована: Сегодня 16:22



фото: sm-news.ru фото: sm-news.ru

Подозреваемый является частным предпринимателем и занимается розничной реализацией промышленных товаров в Сарапуле. 9 апреля текущего года сотрудники полиции выявили, что в принадлежащем ему магазине «Планета одежды и обуви» продается контрафактная спортивная одежда и обувь известных торговых марок.11 апреля мужчина прибыл для разбирательства по данному факту в отдел полиции, где предложил правоохранителям не составлять протокол об административном правонарушении за вознаграждение в 40 тыс рублей. При попытке передачи взятки предприниматель был задержан полицейскими.