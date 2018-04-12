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В Сарапуле житель Татарстана предложил полицейским взятку
Опубликована: Сегодня 16:22 До 8 лет лишения свободы грозит 39-летнему жителю Татарстана за дачу взятки полицейскому. На сегодняшний день расследование уголовного дела продолжается.
Подозреваемый является частным предпринимателем и занимается розничной реализацией промышленных товаров в Сарапуле. 9 апреля текущего года сотрудники полиции выявили, что в принадлежащем ему магазине «Планета одежды и обуви» продается контрафактная спортивная одежда и обувь известных торговых марок.
11 апреля мужчина прибыл для разбирательства по данному факту в отдел полиции, где предложил правоохранителям не составлять протокол об административном правонарушении за вознаграждение в 40 тыс рублей. При попытке передачи взятки предприниматель был задержан полицейскими.