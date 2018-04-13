Первые случаи присасывания клещей зарегистрированы в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:33



фото: ianimal.ru фото: ianimal.ru

На сегодняшний день в лаборатории исследован 1 клещ, результаты анализов отрицательные на все инфекции, передающиеся клещами. Все случаи заражения произошли вне населенных пунктов в лесной зоне.Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике напоминает, что наилучшей защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. При обнаружении клеща на теле снимать его следует очень осторожно, чтобы не оторвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Лучше это сделать у врача в ближайшем травматологическом пункте.При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию «ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» или иные лаборатории, проводящие такие исследования.