Ученые открыли бактерии, вызывающие ожирение

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: oprostatite.info
Американские ученые обнаружили микробов, ускоряющих развитие ожирения. Как пишут Известия, статья с результатами исследования опубликована в журнале Cell Host & Microbe.

По данным ученых, некоторые микробы из семейства Clostridiaceae способствуют всасыванию жира при переваривании пищи. При этом новые порции жиров ускоряют размножение этих бактерий.

«Эти бактерии оказались одним из ключевых звеньев в цепочке событий, приводящих к тому, что кишечник начинает эффективнее впитывать жиры. Они управляют перевариванием и всасыванием жиров и играют огромную роль в развитии ожирения и болезней сердца», — сообщил один из исследователей.

Ранее британские ученые установили, что так называемые миллениалы — люди, которые родились с начала 1980-х по середину 1990-х годов, более склонны к ожирению, чем представители предыдущих поколений.


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