Ученые открыли бактерии, вызывающие ожирение

Опубликована: Сегодня 08:30



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По данным ученых, некоторые микробы из семейства Clostridiaceae способствуют всасыванию жира при переваривании пищи. При этом новые порции жиров ускоряют размножение этих бактерий.«Эти бактерии оказались одним из ключевых звеньев в цепочке событий, приводящих к тому, что кишечник начинает эффективнее впитывать жиры. Они управляют перевариванием и всасыванием жиров и играют огромную роль в развитии ожирения и болезней сердца», — сообщил один из исследователей.Ранее британские ученые установили, что так называемые миллениалы — люди, которые родились с начала 1980-х по середину 1990-х годов, более склонны к ожирению, чем представители предыдущих поколений.