Очевидцев смертельного наезда на подростка разыскивают в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:37

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Очевидцев смертельного наезда на несовершеннолетнего пешехода разыскивают в Ижевске. Произошло ДТП 10 апреля, около 19:42, на проезжей части напротив дома № 164 по ул. Ленина.

17-летнего пешехода сбил водитель автомобиля «Богдан-2110». В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в медучреждении.

Очевидцев данного ДТП убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Ижевску по тел. 416-084, 8909-054-16-19.


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