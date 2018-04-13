Сотрудники ФСБ нашли в гараже жителя Удмуртии склад оружия и боеприпасов

Опубликована: Сегодня 10:45

фото: poltava.depo.ua
Жителю Воткинского района Удмуртии за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, огнестрельного оружия и взрывных устройств грозит до 6 лет лишения свободы. Открытое по двум статьям уголовное дело на сегодняшний день направлено в суд.

В 2015-2016 годах мужчина незаконно приобрёл в Ижевске гранату с взрывателем, порох массой не менее 187 гр, охотничий карабин калибра 5,6 мм. и 212 патронов калибра 5,6 мм. Всё это он принес к себе домой, где незаконно хранил до октября 2017 года.

После этого злоумышленник перенес оружие для последующего хранения в один из гаражей гаражно-строительного кооператива, откуда они были изъяты сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республики при проведении оперативно-розыскных мероприятий.


Теги
финансы оружие депутат терроризм траур семья футбол Москва Украина вода Завьялово Александр Волков инвалид банк Ува убийство природа фестиваль безопасность ГИБДД долг Госсовет УР дороги творчество музыка Голливуд мода свадьба МЧС прокуратура самолет Новый год/Рождество зоопарк дети торговля занятость Владимир Путин ЖКХ религия бюджет физкультура Малая Пурга полиция пенсия преступление праздник молодежь суд транспорт Ижавто пристав бизнес животные медицина правительство Интернет штраф Россия рейтинг армия розыск ИжГТУ выставка Глазов туризм Дмитрий Медведев США Ижевск алкоголь конкурс наркотики Игра Воткинск Сарапул Можга СМИ ГЖД образование ветеран строительство пожар спортсмен кино школа хоккей здоровье выборы звезда ДТП МВД лес технологии видео ремонт телевидение Удмуртия промышленность погода СКП Балезино
Все теги
Яндекс.Погода