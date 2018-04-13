Сотрудники ФСБ нашли в гараже жителя Удмуртии склад оружия и боеприпасов

Опубликована: Сегодня 10:45



фото: poltava.depo.ua фото: poltava.depo.ua

В 2015-2016 годах мужчина незаконно приобрёл в Ижевске гранату с взрывателем, порох массой не менее 187 гр, охотничий карабин калибра 5,6 мм. и 212 патронов калибра 5,6 мм. Всё это он принес к себе домой, где незаконно хранил до октября 2017 года.После этого злоумышленник перенес оружие для последующего хранения в один из гаражей гаражно-строительного кооператива, откуда они были изъяты сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республики при проведении оперативно-розыскных мероприятий.