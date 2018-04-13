Больше половины отравлений алкоголем в Удмуртии закончились летальным исходом

Опубликована: Сегодня 11:52



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В 1 квартале 2018 года проведено 44 проверки в отношении юридических лиц, занятых оборотом алкогольной продукцией, исследовано 48 проб алкогольной продукции. Вынесено 25 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе 13 в виде предупреждения . Сумма наложенного штрафа составила 27 тыс рублей.