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Больше половины отравлений алкоголем в Удмуртии закончились летальным исходом
Опубликована: Сегодня 11:52 С начала года в Удмуртии зарегистрирован 121 случай острого отравления алкогольной и спиртсодержащей продукцией. По данным регионального Роспотребнадзора, это ниже значения за аналогичный период 2017 года. При этом 56% случаев отравления алкоголем завершились летальным исходом.
В 1 квартале 2018 года проведено 44 проверки в отношении юридических лиц, занятых оборотом алкогольной продукцией, исследовано 48 проб алкогольной продукции. Вынесено 25 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе 13 в виде предупреждения . Сумма наложенного штрафа составила 27 тыс рублей.