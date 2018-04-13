Больше половины отравлений алкоголем в Удмуртии закончились летальным исходом

Опубликована: Сегодня 11:52

фото: 1tulatv.ru
С начала года в Удмуртии зарегистрирован 121 случай острого отравления алкогольной и спиртсодержащей продукцией. По данным регионального Роспотребнадзора, это ниже значения за аналогичный период 2017 года. При этом 56% случаев отравления алкоголем завершились летальным исходом.

В 1 квартале 2018 года проведено 44 проверки в отношении юридических лиц, занятых оборотом алкогольной продукцией, исследовано 48 проб алкогольной продукции. Вынесено 25 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе 13 в виде предупреждения . Сумма наложенного штрафа составила 27 тыс рублей.


Теги
футбол ГЖД прокуратура ИжГТУ самолет преступление лес бизнес Ижавто СМИ школа армия выборы Украина медицина Воткинск религия Александр Волков торговля технологии долг хоккей бюджет Голливуд семья ГИБДД банк Удмуртия зоопарк депутат терроризм МВД физкультура погода пристав пожар творчество Сарапул розыск ремонт мода природа США молодежь финансы правительство туризм Можга вода убийство инвалид музыка СКП алкоголь Ува МЧС звезда безопасность дети спортсмен Новый год/Рождество ДТП промышленность строительство Госсовет УР фестиваль конкурс штраф Балезино животные ветеран Интернет видео праздник суд рейтинг Глазов оружие телевидение здоровье Завьялово Ижевск траур ЖКХ полиция Малая Пурга дороги Игра кино пенсия образование выставка Россия Владимир Путин Москва занятость транспорт Дмитрий Медведев наркотики свадьба
Все теги
Яндекс.Погода