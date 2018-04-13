Группировку вымогателей задержали в Ижевске сотрудники ФСБ

Опубликована: Сегодня 12:59

фото: 18.мвд.рф
В Ижевске пресечена противоправная деятельность лидера и активных участников организованной преступной группы, специализирующейся на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с вымогательствами.

Задержание злоумышленников провели отрудники Управления ФСБ России по Удмуртской Республике совместно с оперативниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике и бойцами Росгвардии.

Установлено, что задержанные, действуя по предварительному сговору и с применением насилия, вымогали денежные средства в особо крупном размере у одного из ижевских предпринимателей.

Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Устанавливаются другие факты противоправной деятельности задержанных.


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