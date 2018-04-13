|
Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России
Опубликована: Сегодня 14:06 Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Об этом сообщают столичные СМИ из зала суда.
Роскомнадзору разрешили привести эту меру в исполнение немедленно. Telegram разблокируют только в том случае, если он предоставит ключи шифрования ФСБ.
Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием". Они планируют обжаловать приговор.