Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России

Опубликована: Сегодня 14:06

фото: robinbob.in
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Об этом сообщают столичные СМИ из зала суда.

Роскомнадзору разрешили привести эту меру в исполнение немедленно. Telegram разблокируют только в том случае, если он предоставит ключи шифрования ФСБ.

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием". Они планируют обжаловать приговор.


Теги
музыка природа инвалид погода занятость религия пожар Балезино медицина физкультура ДТП банк туризм звезда Завьялово ЖКХ терроризм США траур футбол дороги Владимир Путин Ува безопасность животные ИжГТУ выборы видео пенсия убийство Новый год/Рождество кино прокуратура розыск промышленность фестиваль полиция телевидение суд депутат рейтинг ГИБДД Игра здоровье мода Госсовет УР школа Можга Россия финансы наркотики преступление Дмитрий Медведев штраф транспорт МВД дети Украина Москва СМИ ветеран вода правительство ремонт долг Сарапул МЧС образование бюджет конкурс свадьба Интернет Малая Пурга спортсмен армия оружие Ижавто Воткинск Александр Волков семья праздник Ижевск самолет алкоголь молодежь торговля зоопарк Голливуд бизнес ГЖД творчество выставка строительство Удмуртия СКП лес хоккей пристав технологии Глазов
Все теги
Яндекс.Погода