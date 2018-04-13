Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России

Опубликована: Сегодня 14:06



фото: robinbob.in фото: robinbob.in

Роскомнадзору разрешили привести эту меру в исполнение немедленно. Telegram разблокируют только в том случае, если он предоставит ключи шифрования ФСБ.Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием". Они планируют обжаловать приговор.