Тепло и сухо будет в выходные в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:12



фото: Mirkrestikom.ru фото: Mirkrestikom.ru

В воскресение днем преимущественно в северных районах республики есть вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит -2..+3°, днем столбики термометров покажут +6..+11°.