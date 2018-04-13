Тепло и сухо будет в выходные в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:12

фото: Mirkrestikom.ru
В выходные дни в Удмуртии ожидается теплая, преимущественно сухая погода. По информации пресс-службы Удмуртского Гидрометцентра, ночью будет наблюдаться слабый минус, днем воздух будет прогреваться до +5..+9 °С.

В воскресение днем преимущественно в северных районах республики есть вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит -2..+3°, днем столбики термометров покажут +6..+11°.




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