Любивший выпить и погулять житель Удмуртии за 6 лет заплатил штрафов на 167 тысяч рублей

Опубликована: 13 Апреля 2018 г. 16:19

фото: fssprus.ru
Житель Шарканского района Удмуртии в течение шести лет на регулярной основе привлекался к административной ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Документы за неоплаченные штрафы приходили в службу судебных приставов, и общая сумма за все годы составила 103 тысячи рублей.

Добровольно мужчина не заплатил ни копейки, все деньги в рамках возбуждённого исполнительного производства принудительно удерживались из его пенсии. Злостное уклонение от оплаты штрафов приводило к тому, что должник регулярно привлекался и к административной ответственности по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Одна из санкций - наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

А в связи с неоплатой долга в установленные законом сроки гражданину приходилось оплачивать ещё и исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы долга, но не менее одной тысячи рублей. В итоге за шесть лет мужчине пришлось помимо штрафов в сумме 103 тысячи рублей оплатить и исполнительский сбор на сумму 64 тысячи рублей.

На сегодняшний день судебными приставами в отношении должника окончено 123 исполнительных производства, в бюджет перечислено 167 тысяч рублей. После шести лет нахождения в статусе «должника» мужчина осознал, что алкоголь до добра не доводит, а деньги, потраченные на штрафы, мог бы потратить на улучшение своих жилищных условий.


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