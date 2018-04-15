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Пенсионерка скончалась в больнице после ДТП на ул. Ленина в Ижевске
Опубликована: 13 Апреля 2018 г. 17:24 Пожилая жительница Ижевска скончалась в больнице после того, как ее сбил автомобиль. ДТП произошло накануне, 12 апреля, около 17:34 минут, напротив дома №81 улицы Ленина.
25-летний водитель автомобиля «Ауди-80» наехал на пешехода-женщину, 1934 года рождения. В результате пенсионерка получила телесные повреждения, от которых скончалась в медицинском учреждении.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям: приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу вы обязаны снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.