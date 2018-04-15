Пенсионерка скончалась в больнице после ДТП на ул. Ленина в Ижевске

Опубликована: 13 Апреля 2018 г. 17:24



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

25-летний водитель автомобиля «Ауди-80» наехал на пешехода-женщину, 1934 года рождения. В результате пенсионерка получила телесные повреждения, от которых скончалась в медицинском учреждении.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям: приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу вы обязаны снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.