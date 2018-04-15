США и их союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

Опубликована: Сегодня 10:32



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Как уточнили в министерстве, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.«Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса «воздух-земля» были сбиты на подлете к целям», - сообщили в Минобороны.Российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись. Официально сообщалось, что два дивизиона системы ПВО большой дальности С-400 «Триумф» прикрывают российские базы в Хмеймиме и Тартусе в Сирии. Российские объекты в Сирии прикрыты зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1".