США и их союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

Опубликована: Сегодня 10:32

фото: 360tv.ru
США и их союзники выпустили по Сирии более 100 ракет. «По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», - сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в министерстве, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

«Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса «воздух-земля» были сбиты на подлете к целям», - сообщили в Минобороны.

Российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись. Официально сообщалось, что два дивизиона системы ПВО большой дальности С-400 «Триумф» прикрывают российские базы в Хмеймиме и Тартусе в Сирии. Российские объекты в Сирии прикрыты зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1".


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