В Ижевске бродячие собаки покусали четвероклассницу

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: kp.md фото: kp.md

- Девочка учится в четвертом классе. Она возвращалась домой со школы, когда на нее напали собаки. Покусали сильно. Две рваные раны на правой ноге, одну зашили, второй раной затронуты мышцы. Обе руки от кистей до шеи синие в укусах. Травмы средней степени тяжести, - сказала Маркова.По ее словам, сейчас состояние школьницы удовлетворительное.