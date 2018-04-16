В Ижевске ликвидируют 16 нерегулируемых пешеходных переходов

Опубликована: Сегодня 09:28



фото: izh.ru фото: izh.ru

Основной темой встречи стало обеспечение безопасности дорожного движения на территории столицы Удмуртии. Речь шла о ликвидации 16 нерегулируемых пешеходных переходов (по трем из них уже есть соответствующие распоряжения администрации города), а также переноса двух остановочных пунктов общественного транспорта (на ул. Удмуртская, по ходу движения в центр у ТЦ «Малахит» и на ул. Гагарина, по ходу движения из центра в районе трамвайного кольца).Представители правоохранительных органов также предложили рассмотреть целесообразность выделенных полос для общественного транспорта, расширение участков проезжей части ул. Магистральная, обустройства разворотной площадки на ул. 10 лет Октября и др.