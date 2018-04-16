В Ижевске ликвидируют 16 нерегулируемых пешеходных переходов

Опубликована: Сегодня 09:28

фото: izh.ru
Перенос двух остановок общественного транспорта и ликвидация 16 нерегулируемых пешеходных переходов возможен в ближайшее время в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, эти вопросы были рассмотрены на совещании главы Ижевска Юрия Тюрина с представителями Управления ГИБДД МВД по УР.

Основной темой встречи стало обеспечение безопасности дорожного движения на территории столицы Удмуртии. Речь шла о ликвидации 16 нерегулируемых пешеходных переходов (по трем из них уже есть соответствующие распоряжения администрации города), а также переноса двух остановочных пунктов общественного транспорта (на ул. Удмуртская, по ходу движения в центр у ТЦ «Малахит» и на ул. Гагарина, по ходу движения из центра в районе трамвайного кольца).

Представители правоохранительных органов также предложили рассмотреть целесообразность выделенных полос для общественного транспорта, расширение участков проезжей части ул. Магистральная, обустройства разворотной площадки на ул. 10 лет Октября и др.


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