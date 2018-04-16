Мошенница под видом судебного пристава обманула ижевчанку почти на 65 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 10:33

фото: myreutov.ru
Мошенница под видом сотрудника службы судебных приставов похитила у жительницы Ижевска 64 500 рублей. Теперь 34-летней неоднократно судимой женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

В 2016 году обвиняемая сообщила местной жительнице, что является сотрудником службы судебных приставов и может оказать содействие в приобретении квартиры и автомобиля на очень выгодных условиях. Потерпевшая согласилась и передала ей 7500 рублей в виде оплаты за начало оформления документов. Вечером того же дня обвиняемая позвонила потерпевшей и сообщила о возможности приобрести еще 2 автомобиля на выгодных условиях, на что последняя согласилась и передала обвиняемой еще 7 тыс рублей.

На следующий день обвиняемая вновь позвонила потерпевшей с предложением приобрести коттедж по цене ниже рыночной, на которое потерпевшая ответила отказом. Однако в течение последующих дней обвиняемая убедила потерпевшую в необходимости заключения данной сделки и получила от нее еще 50 тыс рублей. Таким образом, в течение нескольких дней обвиняемая путем обмана похитила у ижевчанки 64 500 рублей.

Выяснилось, что ранее обвиняемая действительно работала судебным приставом-исполнителем в одном из районных отделов Ижевска. На момент совершения данного преступления она имела 2 неснятые и непогашенные судимости за аналогичные преступления, а всего с 2009 года привлекалась к уголовной ответственности 6 раз. Кроме того, после совершения указанного преступления она была еще дважды осуждена за совершение мошенничества.

Санкция ч. 2 ст. 159 УК РФ за совершение данного преступления предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.



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