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На ул. 10 лет Октября в Ижевске снизят максимальную скорость автотранспорта
Опубликована: Сегодня 11:39 На ул. 10 лет Октября в Ижевске снимут знак «Ограничение максимальной скорости 80 км/ч». Как сообщает пресс-служба администрации города, связано это с повышением безопасности дорожного движения.
Демонтируют дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (80 км/ч) на ул. 10 лет Октября на участке от ул. 9-е Января до ул. 40 лет Победы. работы по демонтажу возложены на МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства».