В пятницу, 13 апреля, в Ижевске насмерть сбили пешехода

Опубликована: Сегодня 12:43



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Мужчина, 1976 года рождения, за рулем автомобиля «Лада-веста» наехал на пешехода – мужчину, 1975 года рождения.По предварительным данным, пешеход шел по проезжей части дороги в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. От полученных травм он скончался на месте.