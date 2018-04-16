|
В пятницу, 13 апреля, в Ижевске насмерть сбили пешехода
Опубликована: Сегодня 12:43 В пятницу, 13 апреля, в Ижевске насмерть сбили пешехода. Произошло ДТП около 23:34 минут, на улице Южный тупик, 1, автодороги «Ижевск-Сарапул» Первомайского района.
Мужчина, 1976 года рождения, за рулем автомобиля «Лада-веста» наехал на пешехода – мужчину, 1975 года рождения.
По предварительным данным, пешеход шел по проезжей части дороги в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. От полученных травм он скончался на месте.