В пятницу, 13 апреля, в Ижевске насмерть сбили пешехода

Опубликована: Сегодня 12:43

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В пятницу, 13 апреля, в Ижевске насмерть сбили пешехода. Произошло ДТП около 23:34 минут, на улице Южный тупик, 1, автодороги «Ижевск-Сарапул» Первомайского района.

Мужчина, 1976 года рождения, за рулем автомобиля «Лада-веста» наехал на пешехода – мужчину, 1975 года рождения.

По предварительным данным, пешеход шел по проезжей части дороги в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. От полученных травм он скончался на месте.


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