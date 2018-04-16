Житель Ижевска убил супругу одним ударом в живот

Опубликована: Сегодня 13:50



фото: severpost.ru фото: severpost.ru

Мужчина со своей гражданской супругой и знакомым употреблял спиртные напитки в арендованной квартире на ул. Ворошилова. Между сожителями произошла ссора, в ходе которой женщина получила удар кулаком в живот. Позже она неоднократно жаловалась на боли в животе и другие симптомы, однако в больницу за медицинской помощью обратиться отказалась. Через три дня она скончалась от обильной кровопотери в результате тупой травмы живота.После случившегося еще супруг съехал из квартиры и стал скрываться от правоохранительных органов. Однако в кратчайшие сроки мужчину задержали и заключили под стражу. Следующие 6 с половиной лет осужденный проведет в колонии особого режима.