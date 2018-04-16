Чтобы выехать за границу, должница из Воткинска заплатила два миллиона рублей

Опубликована: Сегодня 14:58

фото: inorehovo.ru
Судебный пристав-исполнитель Воткинского районного отдела возбудил исполнительное производство в отношении местной жительницы о взыскании с неё задолженности в размере двух миллионов рублей в пользу другого физического лица.

Должнице разъяснили, что в случае неоплаты задолженности в установленные законом сроки ей придётся оплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. Кроме того, судебный пристав ограничил ее в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Уже на следующий день женщина принесла в службу судебных приставов чек об оплате долга в размере двух миллионов рублей, так как запланировала зарубежную поездку. Она уложилась в 5-дневный срок, чем сэкономила на исполнительском сборе. Исполнительное производство было окончено, ограничение в праве выезда из страны снято.


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