Чтобы выехать за границу, должница из Воткинска заплатила два миллиона рублей

Опубликована: Сегодня 14:58



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Должнице разъяснили, что в случае неоплаты задолженности в установленные законом сроки ей придётся оплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. Кроме того, судебный пристав ограничил ее в праве выезда за пределы Российской Федерации.Уже на следующий день женщина принесла в службу судебных приставов чек об оплате долга в размере двух миллионов рублей, так как запланировала зарубежную поездку. Она уложилась в 5-дневный срок, чем сэкономила на исполнительском сборе. Исполнительное производство было окончено, ограничение в праве выезда из страны снято.