В Удмуртии шесть муниципальных кинотеатров получат по 5 млн рублей

Опубликована: Сегодня 16:27

фото: cbscao.ru
В Удмуртии шесть муниципальных кинотеатров получат деньги на модернизацию. Как пишет «Моя Удмуртия», об этом сообщил министр культуры республики. Из федерального бюджета будет выделено по 5 млн рублей на обновление зрительных залов и оборудования кинотеатров в Глазове, Можге, Алнашах, Кезу и Камбарке. 

«Чтобы жители этих населённых пунктов не были вынуждены выезжать в Ижевск или близлежащие города, чтобы посмотреть нормальный современный качественный фильм в хороших условиях, чтобы всё это было в их населённых пунктах. Мне кажется, это очень здорово, что есть такая возможность вернуться в хорошее российское кино, которое мы успели позабыть, потому что не было условий», - сообщил министр культуры и туризма республики Владимир Соловьев.

За три последних года дополнительное финансирование получили 9 кинотеатров республики. Региональное Министерство культуры уже готовит заявку на следующий год. Одно из условий — средства выделяются для муниципальных образований с населением не более 200 тыс человек.


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