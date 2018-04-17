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В Удмуртии «ВАЗ» с пьяным водителем протаранил грузовик
Опубликована: Сегодня 18:02 Водитель отечественной легковушки пострадал в аварии с грузовиком в Дебесском районе. Произошло ДТП 14 апреля, около 16:50 минут, на 329 километре автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга».
Пьяный 62-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «ДАФ» с полуприцепом. В результате аварии водителя легковушки госпитализировали.