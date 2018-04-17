В Удмуртии «ВАЗ» с пьяным водителем протаранил грузовик

Опубликована: Сегодня 18:02



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Пьяный 62-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «ДАФ» с полуприцепом. В результате аварии водителя легковушки госпитализировали.