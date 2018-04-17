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В Удмуртии сменится начальник управления ГИБДД
Опубликована: Сегодня 08:30 Начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Коробейников в ближайшее время покинет должность. Об этом сообщает "Ъ-Удмуртия" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Предполагается, что полковник полиции перейдет в кадровый резерв структуры МВД, после чего ему будет предложено новое место службы.
С большой долей вероятности региональную ГИБДД возглавит заместитель Александра Коробейникова Александр Липин. Якобы документы на согласование его кандидатуры уже отправили в Москву.