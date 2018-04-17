На год дисквалифицирован директор, задолжавший 373 тысячи рублей зарплаты

Опубликована: Сегодня 09:19





Суд в Удмуртии на 1 год дисквалифицировал директора ООО за невыплату зарплаты на 370 тысяч рублей.

Прокуратура Ярского района провела проверку общества с ограниченной ответственностью «Елово». В результате проверки было установлено, что директор общества имеет задолженность по зарплате перед 43 работниками в размере 373 тысяч рублей.

Прокуратура республики сообщила так же: «Ранее директор общества неоднократно допускал задолженность по заработной плате и привлекался к административной ответственности за невыплату заработной платы в установленный срок.»