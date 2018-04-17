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В Удмуртии задержан курьер с 1,3 кг синтетических наркотиков
Опубликована: Сегодня 10:24 В Удмуртии с синтетическими наркотиками задержан житель Тульской области, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Автомобиль «Шкода» 23-летнего задержанного был остановлен на трассе «Елабуга — Пермь» у посёлка Пугачёво. В нем нашли и изъяли более 1 300 граммов синтетических наркотиков.
Следствие полагает, что задержанный — региональный курьер интернет-магазина по продаже наркотиков, который приехал из Московской области в Ижевск для распространения запрещённых веществ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Преступник водворён в изолятор временного содержания.