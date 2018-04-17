В Удмуртии задержан курьер с 1,3 кг синтетических наркотиков

Опубликована: Сегодня 10:24

В Удмуртии с синтетическими наркотиками задержан житель Тульской области, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Автомобиль «Шкода» 23-летнего задержанного был остановлен на трассе «Елабуга — Пермь» у посёлка Пугачёво. В нем нашли и изъяли более 1 300 граммов синтетических наркотиков. 

Следствие полагает, что задержанный — региональный курьер интернет-магазина по продаже наркотиков, который приехал из Московской области в Ижевск для распространения запрещённых веществ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Преступник водворён в изолятор временного содержания.


Теги
Можга Москва пенсия Удмуртия правительство розыск Сарапул конкурс Голливуд Россия долг кино Воткинск самолет Ижевск армия творчество Глазов занятость оружие Владимир Путин дети ГЖД убийство Госсовет УР видео преступление ЖКХ телевидение ИжГТУ образование промышленность депутат хоккей пожар физкультура ремонт бюджет Малая Пурга фестиваль Дмитрий Медведев СМИ ГИБДД суд транспорт МВД здоровье Украина траур финансы Интернет дороги праздник штраф выставка бизнес ветеран Александр Волков алкоголь безопасность Завьялово Балезино вода технологии музыка МЧС зоопарк спортсмен лес наркотики школа религия Ува семья медицина банк туризм пристав Игра звезда инвалид мода СКП США прокуратура терроризм погода ДТП торговля Ижавто молодежь рейтинг строительство Новый год/Рождество полиция свадьба футбол выборы животные природа
Все теги
Яндекс.Погода