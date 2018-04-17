12 железнодорожных переездов отремонтируют в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:31

Фото: reWalls.com
В Ижевском регионе Горьковской железной дороги (ГЖД) в 2018 году отремонтируют 12 железнодорожных переездов. В пресс-службе ГЖД пояснили: «Улучшение технического состояния этих участков позволит повысить безопасность дорожного движения».

Ремонт запланирован на перегонах Янаул — Рабак, Кама — Камбарка, Агрыз — Кичёво, Уром — Агрыз, на станциях Куеда, Уфимка, Чад, Кварса, Пычас, Бартым, Щучье Озеро.

На 5-ти переездах будут заменены резинокордовые настилы, на 10-ти — отремонтируют асфальтовое покрытие подъездных дорог.



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