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12 железнодорожных переездов отремонтируют в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 11:31 В Ижевском регионе Горьковской железной дороги (ГЖД) в 2018 году отремонтируют 12 железнодорожных переездов. В пресс-службе ГЖД пояснили: «Улучшение технического состояния этих участков позволит повысить безопасность дорожного движения».
Ремонт запланирован на перегонах Янаул — Рабак, Кама — Камбарка, Агрыз — Кичёво, Уром — Агрыз, на станциях Куеда, Уфимка, Чад, Кварса, Пычас, Бартым, Щучье Озеро.
На 5-ти переездах будут заменены резинокордовые настилы, на 10-ти — отремонтируют асфальтовое покрытие подъездных дорог.