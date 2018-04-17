12 железнодорожных переездов отремонтируют в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:31



Фото: reWalls.com Фото: reWalls.com

Ремонт запланирован на перегонах Янаул — Рабак, Кама — Камбарка, Агрыз — Кичёво, Уром — Агрыз, на станциях Куеда, Уфимка, Чад, Кварса, Пычас, Бартым, Щучье Озеро.

На 5-ти переездах будут заменены резинокордовые настилы, на 10-ти — отремонтируют асфальтовое покрытие подъездных дорог.



