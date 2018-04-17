Ижевчанка пришла с танцев в новой шубе за 90 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 12:37

фото: golifehack.ru
Жительница Ижевска ушла из ночного клуба с чужой шубой, и теперь ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Решения суда женщина дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В начале февраля этого года 34-летняя ижевчанка отдыхала в одном из развлекательных заведений. Уходя домой, она по ошибке получила в гардеробе не только свою одежду, но и шубу одной из отдыхающих. Сотруднику гардероба об ошибке она не сообщила и оставила чужую верхнюю одежду себе. Обнаружив пропажу, владелица шубы обратилась в полицию. Ущерб составил 90 тыс рублей.

Личность подозреваемой сотрудники уголовного розыска установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ей оказалась 34-летняя ранее судимая безработная ижевчанка. Злоумышленница задержана. Похищенное имущество изъято.


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