Ижевчанка пришла с танцев в новой шубе за 90 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 12:37



фото: golifehack.ru фото: golifehack.ru

В начале февраля этого года 34-летняя ижевчанка отдыхала в одном из развлекательных заведений. Уходя домой, она по ошибке получила в гардеробе не только свою одежду, но и шубу одной из отдыхающих. Сотруднику гардероба об ошибке она не сообщила и оставила чужую верхнюю одежду себе. Обнаружив пропажу, владелица шубы обратилась в полицию. Ущерб составил 90 тыс рублей.Личность подозреваемой сотрудники уголовного розыска установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ей оказалась 34-летняя ранее судимая безработная ижевчанка. Злоумышленница задержана. Похищенное имущество изъято.