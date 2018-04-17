Седан LADA Vesta Cross начнут выпускать на ижевском автозаводе

Опубликована: Сегодня 13:43

фото: lada.ru
В Ижевске будут выпускать седан LADA Vesta Cross. Как говорится в пресс-релизе АвтоВАЗа, он станет четвертой моделью в семействе LADA Vesta. О дате старта выпуска новинки и начале ее продаж, о ценах и комплектациях будет объявлено дополнительно.

Длина седана составит 4.410 мм, ширина 1.785 мм, высота 1.526 мм. В отличие от обычного седана, у версии Crossувеличенный клиренс - 203 мм. Кроме этого, слегка переработан интерьер: приборная панель использует уникальный цветовой код и особую подсветку, присущую интерьерам модельного ряда Cross.



«Седан является достойным воплощением концепт-кара Vesta Cross, представленного на Московском Международном Автосалоне в 2016 году, и практически полностью повторяет его», - говорится в сообщении пресс-службы.


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