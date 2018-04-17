Седан LADA Vesta Cross начнут выпускать на ижевском автозаводе

Опубликована: Сегодня 13:43



фото: lada.ru фото: lada.ru

Длина седана составит 4.410 мм, ширина 1.785 мм, высота 1.526 мм. В отличие от обычного седана, у версии Crossувеличенный клиренс - 203 мм. Кроме этого, слегка переработан интерьер: приборная панель использует уникальный цветовой код и особую подсветку, присущую интерьерам модельного ряда Cross.«Седан является достойным воплощением концепт-кара Vesta Cross, представленного на Московском Международном Автосалоне в 2016 году, и практически полностью повторяет его», - говорится в сообщении пресс-службы.