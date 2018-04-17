В Москве уроженец Удмуртии с подельниками и ножом раздел до трусов прохожего

Опубликована: Сегодня 14:50

фото: newsarmenia.am
На Комсомольской площади в Москве трое мужчин с ножом раздели молодого человека до трусов. Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, в тот же день были задержаны двое подозреваемых - уроженец Удмуртии и иммигрант из Дагестана

Столичная полиция раскрыла разбойное нападение на молодого человека в Красносельском районе Москвы. Ночью 16 апреля в полицию с заявлением о разбое обратился безработный 19-летний приезжий из Воронежа. Он рассказал, что на Комсомольской площади рядом с универмагом «Московский» трое неизвестных под угрозой ножа отобрали у него телефон iPhone 4, наручные часы, кошелек, а также сняли зимнюю куртку и штаны. «Материальный ущерб составил 21,5 тыс. руб.», - сказал собеседник агентства.

Той же ночью на ул. Краснопрудная полицейские задержали 31-летнего уроженца Удмуртии и 21-летнего приезжего из Дагестана. Против подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое, приняты меры к розыску третьего нападавшего.


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