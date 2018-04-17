В Удмуртии пьяный водитель насмерть переехал пешехода

Опубликована: Сегодня 15:58

33-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» в состоянии опьянения наехал на пешехода – мужчину, 1972 года рождения, который находился на проезжей части без цели ее перехода. В результате пешеход получил смертельную травму.Госавтоинспекция напоминает, что деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, влечет наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Уважаемые участники дорожного движения! Если Вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у Вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700, 415-701.