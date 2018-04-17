Под видом представителя телеканала житель Удмуртии избил хоккейного фаната

Опубликована: Сегодня 17:09



фото: youtube.com фото: youtube.com

В начале марта 2018 года злоумышленник решил претворить свой план в жизнь и, представившись сотрудником телеканала «Матч ТВ», отправил бывшему товарищу СМС-сообщение, в котором попросил перезвонить ему. В ходе телефонного разговора он, выдавая себя за представителя спортивного телеканала, предложил потерпевшему сняться в видеоролике для телеканала. За съемки был предложен гонорар в 5 тыс рублей и назначена встреча в торговом центре «Аксион».Встретившись в назначенное время в указанном месте, «сотрудник телеканала» вместо обещанной съемки и гонорара нанес потерпевшему побои.Судья признал мужчину виновным в нанесении побоев и назначил наказание в виде административного штрафа в минимальном размере - 5 тыс рублей.