«Lada-Ижевск» остановил производство автомобилей Lada Vesta

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: bipek.kz фото: bipek.kz

«Причина остановки - неожиданное невыполнение нижегородским поставщиком ООО «Автокомпонент» контракта на поставку комплектующих, о чём «Lada-Ижевск» не был предупреждён заранее», - отмечается в сообщении компании.Сейчас на предприятии отменена рабочая смена и допущено отставание по сборке 285 автомобилей Lada Vesta в связи с отсутствием топливных баков.