«Lada-Ижевск» остановил производство автомобилей Lada Vesta

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: bipek.kz
Ижевский автомобильный завод сообщил о приостановке производства автомобилей семейства Lada Vesta. Как сообщили в пресс-службе компании, это связано со сбоем в поставке комплектующих.

«Причина остановки - неожиданное невыполнение нижегородским поставщиком ООО «Автокомпонент» контракта на поставку комплектующих, о чём «Lada-Ижевск» не был предупреждён заранее», - отмечается в сообщении компании.

Сейчас на предприятии отменена рабочая смена и допущено отставание по сборке 285 автомобилей Lada Vesta в связи с отсутствием топливных баков.


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