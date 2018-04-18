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«Lada-Ижевск» остановил производство автомобилей Lada Vesta
Опубликована: Сегодня 08:30 Ижевский автомобильный завод сообщил о приостановке производства автомобилей семейства Lada Vesta. Как сообщили в пресс-службе компании, это связано со сбоем в поставке комплектующих.
«Причина остановки - неожиданное невыполнение нижегородским поставщиком ООО «Автокомпонент» контракта на поставку комплектующих, о чём «Lada-Ижевск» не был предупреждён заранее», - отмечается в сообщении компании.
Сейчас на предприятии отменена рабочая смена и допущено отставание по сборке 285 автомобилей Lada Vesta в связи с отсутствием топливных баков.