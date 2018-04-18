В Воткинске водитель снес столб и оставил без электричества часть города

Опубликована: Сегодня 10:41

фото: vk.com/votkinsk18rus
Во вторник поздним вечером в Воткинске снесший столб водитель оставил без света часть города. Как написали в группе ВГГС соцсети ВКонтакте очевидцы, у мужчины были признаки опьянения.

По информации 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла 17 апреля в 22:55 на улице 8 марта, напротив дома №64а. Водитель наехал на опору ЛЭП, после чего врезался в частный жилой дом. В результате ДТП никто не пострадал.

Как рассказали журналистам «Сусанина» в службе Воткинских Горэлектросетей, из-за аварии под отключение попали 17 подстанций, около 1700 потребителей остались без света. Аварийные работы были завершены в 03:39, опора ЛЭП восстановлена.


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