Запрещенные «гостинцы» попали в одну из колоний Удмуртии через забор

Опубликована: Сегодня 11:46

фото: 18.fsin.su
В Сарапуле оператор поста видеоконтроля исправительной колонии №5 сообщил коллегам о перебросе подозрительных предметов на территорию учреждения. Выяснилось, что к колонии подъехал автомобиль темного цвета, из которого выбежали двое неизвестных и бросили через забор в сторону жилой зоны два свёртка. Прибывшие на место происшествия охранники задержали одного из нарушителей, а второй успел скрыться на автомобиле.

При осмотре территории были обнаружены свертки, в которых находились сотовый телефон, гарнитура, три зарядных устройства и USB-кабель. По данному факту сейчас проводится проверка. После передачи материалов в суд задержанному будет грозить административный штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН России по Удмуртской Республике, переброс через забор – не единственный способ, с помощью которого граждане пытаются передать осужденным запрещенные предметы. Так, на днях сотрудники исправительной колонии №6 изъяли 4 сотовых телефона из консервных банок со шпротами, а также 7 зарядных устройств, которые находились в металлической банке с фасолью.


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