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Синоптики рассказали о погоде в Удмуртии на ближайшие дни
Опубликована: Сегодня 12:52 Завтра Удмуртия окажется под влиянием теплого циклона. По сообщению пресс-службы Удмуртского Гидрометцентра, днем в четверг воздух в республике прогреется до +9..+14 °С, но вместе с этим пройдут осадки: в центральных районах временами небольшие дожди, в южных районах - умеренные.
В пятницу, 20 апреля, в тылу циклона будет прохладнее и ветренее. Существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +4..+9 °С.
21 апреля прогнозируется прохладным. В ночь на субботу будет до -6 °С (в Ижевске около -3 °С), днем столбики термометров покажут +3..+8 °С.
В воскресенье республику пересечет активный и глубокий циклон, давление сильно понизится. Погода будет ветреной, с умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега.