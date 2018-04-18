Синоптики рассказали о погоде в Удмуртии на ближайшие дни

Опубликована: Сегодня 12:52



фото: setwalls.ru фото: setwalls.ru

В пятницу, 20 апреля, в тылу циклона будет прохладнее и ветренее. Существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +4..+9 °С.21 апреля прогнозируется прохладным. В ночь на субботу будет до -6 °С (в Ижевске около -3 °С), днем столбики термометров покажут +3..+8 °С.В воскресенье республику пересечет активный и глубокий циклон, давление сильно понизится. Погода будет ветреной, с умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега.