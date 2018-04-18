Синоптики рассказали о погоде в Удмуртии на ближайшие дни

Опубликована: Сегодня 12:52

фото: setwalls.ru
Завтра Удмуртия окажется под влиянием теплого циклона. По сообщению пресс-службы Удмуртского Гидрометцентра, днем в четверг воздух в республике прогреется до +9..+14 °С, но вместе с этим пройдут осадки: в центральных районах временами небольшие дожди, в южных районах - умеренные.

В пятницу, 20 апреля, в тылу циклона будет прохладнее и ветренее. Существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +4..+9 °С.

21 апреля прогнозируется прохладным. В ночь на субботу будет до -6 °С (в Ижевске около -3 °С), днем столбики термометров покажут +3..+8 °С.

В воскресенье республику пересечет активный и глубокий циклон, давление сильно понизится. Погода будет ветреной, с умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега.



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