Более 210 грамм синтетических наркотиков изъяли в Ижевске у студента

Опубликована: Сегодня 13:59



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Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, в ходе личного досмотра у задержанного обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства общей массой более 210 грамм.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков в крупном размере», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам, что о любых фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить по «Телефонам доверия МВД по УР»: (3412) 419-373, 419-474, 419-575. Круглосуточно и анонимно.