Провидица «заминировала» вагон поезда Ижевск – Воткинск

Опубликована: Сегодня 15:04



фото: yugopolis.ru фото: yugopolis.ru

Как позже сообщили правоохранители, звонила женщина преклонного возраста, которая якобы является провидицей, и ей якобы пришла такая информация.Из Ижевска приехала оперативная группа транспортной полиции и уголовного розыска. Кинологи осмотрели вагон, но взрывных устройств не обнаружили. Сообщение пенсионерки признали ложным, и теперь ей грозит уголовная ответственность по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».