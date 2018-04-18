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Провидица «заминировала» вагон поезда Ижевск – Воткинск
Опубликована: Сегодня 15:04 В диспетчерскую службу пригородной пассажирской компании, расположенной в Казани, поступил звонок о том, что в поезде Ижевск – Воткинск заминирован один из вагонов. Как сообщает ВТВ, 16 апреля Казанский вокзал в Воткинске был оцеплен полицейскими.
Как позже сообщили правоохранители, звонила женщина преклонного возраста, которая якобы является провидицей, и ей якобы пришла такая информация.
Из Ижевска приехала оперативная группа транспортной полиции и уголовного розыска. Кинологи осмотрели вагон, но взрывных устройств не обнаружили. Сообщение пенсионерки признали ложным, и теперь ей грозит уголовная ответственность по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».