«Взяли блямбу такую ляпнули»: глава Удмуртии высказался о ремонте дорог в республике

Опубликована: Сегодня 16:12



фото: point.md фото: point.md

«Вот сейчас будет сюрприз для Юрия Александровича и для дорожных служб. Я сейчас набрал уже два десятка фотографий, как мы ямы заделываем, в итоге, я думаю, что и без уголовных дел не обойдемся. Ну просто безобразие – взяли блямбу такую ляпнули, а через два месяца она отвалится. Понимаете? А сколько она стоит?», - заявил глава Удмуртии на встрече с национально-культурными объединениями.