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«Взяли блямбу такую ляпнули»: глава Удмуртии высказался о ремонте дорог в республике
Опубликована: Сегодня 16:12 Увидев присланные горожанами фотографии ремонта дорог в Удмуртии, Александр Бречалов не исключил возбуждения уголовных дел, связанных с дорожной отраслью. Глава республики пообещал устроить устроить сюрприз мэру Ижевска Юрию Тюрину и дорожникам.
«Вот сейчас будет сюрприз для Юрия Александровича и для дорожных служб. Я сейчас набрал уже два десятка фотографий, как мы ямы заделываем, в итоге, я думаю, что и без уголовных дел не обойдемся. Ну просто безобразие – взяли блямбу такую ляпнули, а через два месяца она отвалится. Понимаете? А сколько она стоит?», - заявил глава Удмуртии на встрече с национально-культурными объединениями.