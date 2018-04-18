В самолетах могут появиться стоячие места

Опубликована: Сегодня 17:18



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Производители отметили, что подобные кресла позволят «уплотнить рассадку», поскольку они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.В фирме подчеркнули, что их «кресла» будут пользоваться спросом у авиакомпаний для перелетов на небольшие расстояния. Также на разработку могут обратить внимание бюджетные авиаперевозчики.На данный момент указанным продуктом заинтересовалась колумбийская авиакомпания и ирландский лоукостер.