В самолетах могут появиться стоячие места

Опубликована: Сегодня 17:18

фото: facebook.com
Итальянская фирма разработала дизайн стоячих мест для самолетов. Как сообщает Газета со ссылкой на The Telegraph, работа над данным проектом велась с 2010 года. Усовершенствованную модель представили на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.

Производители отметили, что подобные кресла позволят «уплотнить рассадку», поскольку они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

В фирме подчеркнули, что их «кресла» будут пользоваться спросом у авиакомпаний для перелетов на небольшие расстояния. Также на разработку могут обратить внимание бюджетные авиаперевозчики.

На данный момент указанным продуктом заинтересовалась колумбийская авиакомпания и ирландский лоукостер.


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