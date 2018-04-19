Реформа госуправления в Удмуртии позволит сэкономить 5 млрд рублей

Опубликована: Сегодня 18:33

фото: udmurt.ru
Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал реформу госуправления. Как пишет информагентство Сусанин, об этом он заявил в среду, 18 апреля, на встрече с представителями национально-культурных объединений республики.

«Сделайте сравнительный анализ, какое количество чиновников управляет республикой и муниципальными районами? Ижевск – более 1200 человек управляют, а в сравнимых по численности Ульяновске – 800 человек, Пензе – 248 человек. У нас нет такой экономики, чтобы тащить настолько огромный воз чиновников неэффективных, и неэффективно распоряжаться имуществом...Мы только из-за неэффективности управления нашими активами недополучаем минимум 1,5 миллиарда рублей. Посчитайте, сколько детских садов, школ и дорог отремонтируем. За 1,5 миллиарда можно перестелить Камбарку, Можгу полностью дороги», - заявил Бречалов.

По его словам, эффект планируемых реформ предварительно оценивается в 5 млрд рублей. «Мы оцениваем совокупно те меры и реформы, которые сейчас запускаем, в минимум 5 миллиардов дополнительно, это и имущество, это и реформа госуправления, и так далее», - сказал глава Удмуртии.


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