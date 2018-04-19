В Удмуртии более 5 тыс человек привлечены к обязательным работам

Опубликована: Сегодня 08:30



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Такая ситуация практически в каждом районе Удмуртской Республике. Всего на сегодняшний день на исполнении в службе судебных приставов находится 5 347 исполнительных производств, по отбыванию должниками наказания в виде обязательных работ.В числе отрабатывающих гражданин Р. за то, что управлял транспортным средством без прав, 100 часов обязан посвятить благоустройству территории в Увинском районе.Неплательщик алиментов проведет 60 часов на уборке территории - это должно поспособствовать осознанию необходимости оплатить своему ребёнку задолженность в размере 100 тыс рублей.Студент из Сюмсинского района своевременно не оплатил четыре штрафа за нарушение правил дорожного движения. В результате задолженность списывается принудительно из стипендии, а обязательные работы в количестве 80 часов являются профилактикой дальнейших правонарушений.Суд решил привлечь жителя Нылгинского района к 200 часам обязательных работ. Должник ранее был лишён права управления транспортным средством, но решил пренебречь данным запретом и снова сел за руль.