Беременных предложили штрафовать за распитие алкоголя и курение

Опубликована: Сегодня 09:33



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Также парламентарий выступил с предложением наказывать рублём курящих и распивающих спиртное будущих мам. Максимальная сумма за такое правонарушение может составить пять тысяч рублей.Согласно подготовленному пакету документов, розничная продажа женщине " в положении" предусматривает штраф на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.Кроме того, Петров предложил ставить "на профилактический учёт" беременных, нарушающих запрет на потребления алкоголя и табака.Ожидается, что в ближайшее время этот документ внесут на рассмотрение Законодательного собрания.