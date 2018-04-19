Некоторые жители Ижевска боятся клонирования

Опубликована: Сегодня 10:40

фото: pkvideo.net
Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 жителей Ижевска и выяснили, поддерживают ли они идею клонирования.

Так, 50% опрошенных скептически относятся к клонированию или выступают категорически против него. Часть респондентов считают, что массовое создание копий сократит генетическое разнообразие людей. Другие утверждают, что клонирование идет вразрез с их религиозными взглядами.

8% участников опроса сообщили, что клоны пугают их: «Это может привести к созданию опасных монстров или болезней! А еще никто не знает, какие социальные права будут иметь клоны», - обеспокоена одна из опрошенных.

Поддерживают клонирование 32% опрошенных, так как они считают это важным шагом в развитии науки и медицины. Оставшиеся не смогли определиться с ответом.


Теги
ЖКХ Интернет звезда выборы рейтинг футбол здоровье Ижевск наркотики Сарапул Малая Пурга суд мода розыск прокуратура музыка торговля спортсмен финансы видео хоккей оружие Россия праздник США Воткинск ГИБДД медицина вода бюджет Можга безопасность Удмуртия кино МЧС самолет армия свадьба физкультура Голливуд конкурс терроризм пожар дети полиция Украина фестиваль бизнес штраф ремонт телевидение Игра погода пристав Ува траур Дмитрий Медведев Балезино Завьялово семья образование Владимир Путин долг СКП Глазов дороги ветеран транспорт промышленность природа зоопарк Ижавто СМИ пенсия молодежь ГЖД религия убийство Новый год/Рождество инвалид школа банк строительство Госсовет УР выставка творчество занятость Александр Волков ДТП Москва депутат технологии животные алкоголь правительство МВД ИжГТУ туризм преступление лес
Все теги
Яндекс.Погода