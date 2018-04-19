Некоторые жители Ижевска боятся клонирования

Опубликована: Сегодня 10:40



фото: pkvideo.net фото: pkvideo.net

Так, 50% опрошенных скептически относятся к клонированию или выступают категорически против него. Часть респондентов считают, что массовое создание копий сократит генетическое разнообразие людей. Другие утверждают, что клонирование идет вразрез с их религиозными взглядами.8% участников опроса сообщили, что клоны пугают их: «Это может привести к созданию опасных монстров или болезней! А еще никто не знает, какие социальные права будут иметь клоны», - обеспокоена одна из опрошенных.Поддерживают клонирование 32% опрошенных, так как они считают это важным шагом в развитии науки и медицины. Оставшиеся не смогли определиться с ответом.