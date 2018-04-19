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Некоторые жители Ижевска боятся клонирования
Опубликована: Сегодня 10:40 Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 жителей Ижевска и выяснили, поддерживают ли они идею клонирования.
Так, 50% опрошенных скептически относятся к клонированию или выступают категорически против него. Часть респондентов считают, что массовое создание копий сократит генетическое разнообразие людей. Другие утверждают, что клонирование идет вразрез с их религиозными взглядами.
8% участников опроса сообщили, что клоны пугают их: «Это может привести к созданию опасных монстров или болезней! А еще никто не знает, какие социальные права будут иметь клоны», - обеспокоена одна из опрошенных.
Поддерживают клонирование 32% опрошенных, так как они считают это важным шагом в развитии науки и медицины. Оставшиеся не смогли определиться с ответом.